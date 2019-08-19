Ибрагимович предстал в образе героя "Симпсонов"

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в своем твиттере опубликовал картинку, на которой он изображен в образе героя "Симпсонов". Рядом с ним на картинке изображен Барт и Гомер Симпсоны в форме американского клуба.



В минувшем сезоне, 37-летний форвард в 21 матче отметился 20 голами.



Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича включен в топ-10 номинантов на премию Пушкаша.

А еще: Руни - о судействе в МЛС: "Каждую долбаную игру!" | http://soccernews.ru