Ибрагимович предстал в образе героя "Симпсонов"
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в своем твиттере опубликовал картинку, на которой он изображен в образе героя "Симпсонов". Рядом с ним на картинке изображен Барт и Гомер Симпсоны в форме американского клуба.
В минувшем сезоне, 37-летний форвард в 21 матче отметился 20 голами.
Ранее сообщалось, что гол Ибрагимовича включен в топ-10 номинантов на премию Пушкаша.
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|2
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|34
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|3
|Торонто
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|34
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|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
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|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
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|8
|Whitecaps
|34
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|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
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|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34