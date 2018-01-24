Ибрагимович представил Матича в инстаграме

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимовичнеманья матич

Ибрагимович представил Матича в инстаграмеФорвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович представил болельщикам в инстаграме своего партнера по команде Неманью Матича.

"Приветствую вас, я хочу представить нового человека в инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь на него и сделайте его счастливым, иначе я приду за вами... за всеми вами!", - написал шведский нападающий.

Напомним, Невилл советует "Манчестер Юнайтед" купить Ляпорта. | soccernews.ru

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