Ибрагимович представил Матича в инстаграме

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович представил болельщикам в инстаграме своего партнера по команде Неманью Матича.

"Приветствую вас, я хочу представить нового человека в инстаграм. Пожалуйста, подписывайтесь на него и сделайте его счастливым, иначе я приду за вами... за всеми вами!", - написал шведский нападающий.

Напомним, Невилл советует "Манчестер Юнайтед" купить Ляпорта. | soccernews.ru