Ибрагимович представил новый продукт собственного бренда

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Ибрагимович представил новый продукт собственного бренда

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович выпустил солнцезащитный крем под своим брендом.

Как утверждает футболист, его крем позволит заниматься спортом под палящим солнцем, не опасаясь ожогов.

"Наслаждайся солнцем. Zlatan Sport Sun Lotion SPF 30", - написал Златан в своем Instagram.

В нынешнем сезоне 37-летний Ибрагимович провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 10 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца 2019.

Не пропустите: Ибрагимовича дисквалифицировали на два матча из-за стычки с голкипером "Нью-Йорк Сити". | http://soccernews.ru
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