Ибрагимович представил "Златанометр"

Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович представил "Златанометр"
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович предложил ввести новую шкалу для измерения уровня адреналина в организме, назвав ее "Златанометром".

"Такого, как я, никто не может оценить. Поэтому вы можете оценивать все благодаря "Златанометру", - написал Ибрагимович в своем Twitter, прикрепив "адреналиновое" видео.

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимовича провел за "Лос-Анджелес Гэлакси" 31 матч в чемпионате МЛС и забил 31 гол. Его контракт с клубом истекает в конце года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в чемпионат Италии.

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