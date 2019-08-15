Ибрагимович прервал трёхматчевую проигрышную серию "Лос-Анджелес Гэлакси" в МЛС

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС с "Далласом".

В итоге калифорнийская команда победила со счётом 2:0 и прервала свою катастрофическую серию.

До указанной встречи "Гэлакси" проиграл три матча подряд.

37-летний Ибрагимович в нынешнем розыгрыше МЛС провёл 20 матчей, забил 18 голов и сделал 3 ассиста.

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