Ибрагимович прервал трёхматчевую проигрышную серию "Лос-Анджелес Гэлакси" в МЛС
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович оформил дубль в матче МЛС с "Далласом".
В итоге калифорнийская команда победила со счётом 2:0 и прервала свою катастрофическую серию.
До указанной встречи "Гэлакси" проиграл три матча подряд.
37-летний Ибрагимович в нынешнем розыгрыше МЛС провёл 20 матчей, забил 18 голов и сделал 3 ассиста.
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