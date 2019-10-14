Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS

Стало известно, кто попал в список номинантов на приз самому ценному игроку MLS имени Лэндона Донована. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата.

На награду претендуют три лучших бомбардира чемпионата: Карлос Вела из "Лос-Анджелес" (34 мяча), Златан Ибрагимович из "Лос-Анджелес Гэлакси" (30 голов) и Джозеф Мартинес из "Аталанты" (27 мячей).

Победителя будут выбирать путем голосования игроков, тренеров MLS и журналистов.

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