Шведский форвард Златан Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес.

36-летний футболист, который недавно подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", устроил в аэропорту автограф-сессию, а также фотографировался с болельщиками.

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