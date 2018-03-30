Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес
Шведский форвард Златан Ибрагимович прибыл в Лос-Анджелес.
36-летний футболист, который недавно подписал контракт с "Лос-Анджелес Гэлакси", устроил в аэропорту автограф-сессию, а также фотографировался с болельщиками.
Welcome to Los Angeles, @Ibra_official. pic.twitter.com/IXK1TDp2PK— LA Galaxy (@LAGalaxy) 30 марта 2018 г.
Не пропустите: Тренер "Лос-Анджелес Гэлакси": "Ибрагимович не простой смертный, поэтому он может сыграть уже в эту субботу". | http://soccernews.ru
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