Ибрагимович пригласил игрока "Реала" в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович пригласил стать игроком своей команды голкипера мадридского "Реала" Кейлора Наваса.
Так, по сведениям Football Espana, швед, учитывая скорый переезд на "Сантьяго Бернабеу" "первого номера" лондонского "Челси" Тибо Куртуа, связался с 31-летним вратарем "сливочных", чтобы убедить его перебраться в МЛС. Однако костариканец такой вариант продолжения своей карьеры настоятельно отверг.
Напомним, Навас может стать участником трехсторонней операции с участием "Челси" и "Милана". | soccernews.ru
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|Депортиво Ла-Корунья
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