Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС

Теги лос-анджелес гэлаксиванкувер уайткепсзлатан ибрагимович

Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС

В рамках пятого тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" в гостях обыграл "Ванкувер Уайткепс" со счётом 2:0.

Героем встречи стал шведский форвард Златан Ибрагимович, отличившийся голом и результативной передачей.

Всего в текущем розыгрыше МЛС 37-летний нападающий забил 4 мяча и сделал 1 ассист в трёх играх.

"Лос-Анджелес Гэлакси" добыл третью победу подряд. Ранее калифорнийская команда взяла верх над "Миннесотой" (3:2) и "Портленд Тимберс" (2:1).

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