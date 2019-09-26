Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС

"Лос-Анджелес Гэлакси" взял верх над "Реал Солт-Лейком" в матче 32-го тура МЛС.

Команда из Калифорнии выиграла со счётом 2:1 благодаря голу и результативной передаче Златана Ибрагимовича.

Is it @Ibra_official time?



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Для "Гэлакси" это третья подряд победа в регулярном первенстве. Ранее были обыграны "Канзас Сити" (7:2) и "Монреаль Импакт" (2:1).

37-летний Ибрагимович в текущем сезоне забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.

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