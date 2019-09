Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС

"Лос-Анджелес Гэлакси" взял верх над "Реал Солт-Лейком" в матче 32-го тура МЛС.

Команда из Калифорнии выиграла со счётом 2:1 благодаря голу и результативной передаче Златана Ибрагимовича.

Is it @Ibra_official time?



yes

yes yes

yes yes

yes \_ yes

yes yes

yes yes

yes pic.twitter.com/bk0zKMiZnP