Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС
"Лос-Анджелес Гэлакси" взял верх над "Реал Солт-Лейком" в матче 32-го тура МЛС.
Команда из Калифорнии выиграла со счётом 2:1 благодаря голу и результативной передаче Златана Ибрагимовича.
#BravoPavon— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 26, 2019
#️⃣ finishes on a fabulous assist from @Ibra_official pic.twitter.com/1rPYO1dl0S
Is it @Ibra_official time?— LA Galaxy (@LAGalaxy) September 26, 2019
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yes yes
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yes yes
yes pic.twitter.com/bk0zKMiZnP
Для "Гэлакси" это третья подряд победа в регулярном первенстве. Ранее были обыграны "Канзас Сити" (7:2) и "Монреаль Импакт" (2:1).
37-летний Ибрагимович в текущем сезоне забил 28 голов и сделал 6 ассистов в 27 матчах.
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34