Ибрагимович принёс победу "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче с "Чикаго Файр"
В рамках очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" в гостях одолел "Чикаго Файр". Единственный гол в этом матче забил шведский форвард Златан Ибрагимович, который в американском первенстве отличился уже три раза. Для этого ему потребовалось всего 127 минут.
"Чикаго Файр" – "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1
Гол: Ибрагимович, 45 - 0:1.
"Лос-Анджелес Гэлакси": Бингэм, Стерес, Коул, Фельчер, Шелвик, Алессандрини (Поншес, 66), Китчен, Дос Сантос, Льетхет (Хушидич, 85), Ибрагимович (Боатенг, 80), Камара.
Не пропустите: Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в матче "Реал" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва с оттенком серебра: "Шальке 04" дома принимает дортмундскую "Боруссию"
-
Битва на "Сан-Сиро": "Милан" принимает "Наполи"
-
После еврокубков к последней команде Примеры: "Реал" в гостях у "Малаги"
-
Отгремев в еврокубках: ЦСКА едет в гости к "Уфе"
-
Неудачник и герой еврокубковой недели: "Лацио" схлестнется с "Ромой" в столичном дерби Италии
Лента новостей
-
Неймар рассказал о разногласиях с Кавани
-
Моуринью поделился планами на летнее трансферное окно
-
Дембеле прокомментировал свое будущее в "Барселоне"
-
Защитник ПСЖ недоволен уровнем французской лиги
-
"Рома" прокомментировала рекорд "Барселоны" в чемпионате Испании
-
КДК РФС не собирается рассматривать эпизод с ошибочной желтой карточкой Смолова
-
Гвардиола сравнил сложность Лиги Чемпионов и чемпионата Англии
-
Защитник ПСЖ против ухода Эмери
-
Хавбек ПСЖ получил предложения из АПЛ и Ла Лиги
-
"Монако" сделал заявление о будущем Жардима
-
Фото бутсы Смолова, который получил желтую карточку за симуляцию
-
Гвардиола сравнил АПЛ, Ла Лигу и Бундеслигу
-
Торрес получил несколько предложений из МЛС
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
Смолов может избежать дисквалификации на матч с ЦСКА
-
"Манчестер Сити" намерен переманить лидера "Челси"
-
Бэйл, Роналду и Модрич не сыграют в матче с "Малагой"
-
Депай поучаствовал в девяти голах "Лиона" в последних трех матчах
-
Суарес призывает фанатов забыть вылет из Лиги Чемпионов
-
Иньеста определился со своим будущим
Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|ДК Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34