Ибрагимович принёс победу "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче с "Чикаго Файр"

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Ибрагимович принёс победу "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче с "Чикаго Файр"

В рамках очередного тура МЛС "Лос-Анджелес Гэлакси" в гостях одолел "Чикаго Файр". Единственный гол в этом матче забил шведский форвард Златан Ибрагимович, который в американском первенстве отличился уже три раза. Для этого ему потребовалось всего 127 минут.

"Чикаго Файр" – "Лос-Анджелес Гэлакси" - 0:1

Гол: Ибрагимович, 45 - 0:1.

"Лос-Анджелес Гэлакси": Бингэм, Стерес, Коул, Фельчер, Шелвик, Алессандрини (Поншес, 66), Китчен, Дос Сантос, Льетхет (Хушидич, 85), Ибрагимович (Боатенг, 80), Камара.

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