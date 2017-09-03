Ибрагимович приобрел яхту за восемь миллионов евро

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович купил роскошную яхту Riva 100 Corsaro.

Стоимость плавучего средства от компании Ferretti обошлась форварду в восемь миллионов евро.

Фото: Новая игрушка Златана .

Яхта составляет 29 метров в длину и разгоняется до 51 километра в час.

На яхте есть столовой, бар, спальня и лаунджем со встроенной аудиосистемой и караоке.

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