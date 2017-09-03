Ибрагимович приобрел яхту за восемь миллионов евро

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович приобрел яхту за восемь миллионов евро

Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович купил роскошную яхту Riva 100 Corsaro.

Стоимость плавучего средства от компании Ferretti обошлась форварду в восемь миллионов евро.

Фото: Новая игрушка Златана.

Яхта составляет 29 метров в длину и разгоняется до 51 километра в час.

На яхте есть столовой, бар, спальня и лаунджем со встроенной аудиосистемой и караоке. 

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