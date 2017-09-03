Ибрагимович приобрел яхту за восемь миллионов евро
Шведский нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович купил роскошную яхту Riva 100 Corsaro.
Стоимость плавучего средства от компании Ferretti обошлась форварду в восемь миллионов евро.
Фото: Новая игрушка Златана.
Яхта составляет 29 метров в длину и разгоняется до 51 километра в час.
На яхте есть столовой, бар, спальня и лаунджем со встроенной аудиосистемой и караоке.
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|Команда
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|Вест Бромвич Альбион
|3
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|Челси
|3
|6
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|Уотфорд
|3
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|3
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|9
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|3
|4
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|Бернли
|3
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|11
|Сток Сити
|3
|4
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|Эвертон
|3
|4
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|Суонси Сити
|3
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|Лестер Сити
|3
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|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|1
|18
|Борнмут
|3
|0
|19
|Кристал Пэлас
|3
|0
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|3
|0