Ибрагимович: "Пришло время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с "Манчестер Юнайтед"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович прокомментировал свой уход из "Манчестер Юнайтед".

"Даже великие дела подходят к концу, и для меня пришло время двигаться дальше после двух фантастических сезонов с "Манчестер Юнайтед". Я благодарен клубу, фанатам, команде, тренеру, персоналу и всем, кто был со мной на этом этапе моей истории", - написал Ибрагимович в Instagram.

Фото: Златан покинул "МЮ".

В ближайшее время 36-летний Ибрагимович перейдет в "Лос-Анджелес Гэлакси".

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