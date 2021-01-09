Ибрагимович приступил к индивидуальным тренировкам

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Ибрагимович приступил к индивидуальным тренировкам

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович всё ближе к возвращению на поле, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, восстановление 39-летнего футболиста после мышечной травмы голеностопа.

Ожидается, что звёздный швед сможет принять участие в матче с "Кальяри", который запланирован на 18 января.

В текущем сезоне Ибрагимович провёл за "Милан" 10 игр, забил 11 голов и сделал 2 ассиста. Он не играет с 22 ноября.

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