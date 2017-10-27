Ибрагимович: "Присутствие Лукаку облегчает мне жизнь"

Теги ромелу лукакуманчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович: "Присутствие Лукаку облегчает мне жизнь"Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказался о своем скором возвращении на поле.

"В этом сезоне команда выглядит сильнее. В команду пришел Лукаку, который забивает много голов, и это облегчает мою работу, потому что в прошлом сезоне только один человек выполнял эту работу, и тренер ничего не мог с этим поделать. Этот сезон будет легче для меня по причине наличия Лукаку... Он забивает голы и делает то, что он должен делать. Когда я вернусь, мы увидим, как все будет происходить", - цитирует 36-летнего нападающего Sky Sports.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов. | soccernews.ru

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