Ибрагимович: "Присутствие Лукаку облегчает мне жизнь"

Форвард английского "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович высказался о своем скором возвращении на поле.

" В этом сезоне команда выглядит сильнее. В команду пришел Лукаку, который забивает много голов, и это облегчает мою работу, потому что в прошлом сезоне только один человек выполнял эту работу, и тренер ничего не мог с этим поделать. Этот сезон будет легче для меня по причине наличия Лукаку... О н забивает голы и делает то, что он должен делать. Когда я вернусь, мы увидим, как все будет происходить ", - цитирует 36-летнего нападающего Sky Sports.

Напомним, "Манчестер Юнайтед" назван самым дорогим брендом среди футбольных клубов. | soccernews.ru