Ибрагимович признался, что думал о завершении карьеры перед переходом в "Милан"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, рассказал, думал ли он о завершении футбольной карьеры.
"Я не терял страсть до футбола. Всегда, когда я появляюсь на поле, чувствую себя ребенком, который впервые пробует конфету. Футбол - моя лучший друг, с котором я хочу быть до конца.
Жизнь - череда препятствия. Перед тем, как перейти в "Милан", я думал, стоит ли мне продолжать. Это был вызов, я чувствовал, что уже многое сделал. Мне предложили стать игроком "Милана", чтобы помочь команде, изменить ситуацию. Я зацепился за эту идею", - передает слова Ибрагимовича пресс-служба УЕФА.
39-летний швед стал игроком "Милана" в начале январе 2020 года. До этого он выступал в "Лос-Анджелес Гэлакси". В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей в Серии А, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17