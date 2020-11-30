Ибрагимович признался, что думал о завершении карьеры перед переходом в "Милан"

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Ибрагимович признался, что думал о завершении карьеры перед переходом в "Милан"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович, рассказал, думал ли он о завершении футбольной карьеры.

"Я не терял страсть до футбола. Всегда, когда я появляюсь на поле, чувствую себя ребенком, который впервые пробует конфету. Футбол - моя лучший друг, с котором я хочу быть до конца.

Жизнь - череда препятствия. Перед тем, как перейти в "Милан", я думал, стоит ли мне продолжать. Это был вызов, я чувствовал, что уже многое сделал. Мне предложили стать игроком "Милана", чтобы помочь команде, изменить ситуацию. Я зацепился за эту идею", - передает слова Ибрагимовича пресс-служба УЕФА.

39-летний швед стал игроком "Милана" в начале январе 2020 года. До этого он выступал в "Лос-Анджелес Гэлакси". В нынешнем сезоне форвард провел 6 матчей в Серии А, отметившись 10 голами и 1 результативной передачей.

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