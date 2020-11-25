Ибрагимович признался, что скучает по сборной Швеции
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что скучает по сборной Швеции, в которой он завершил карьеру.
"Если вы хотите знать, скучаю ли я по сборной Швеции, мой ответ - да. Я бы хотел снова сыграть на "Friends Arena", увидеть желтую стену и уйти в желтой футболке. Моя карьера еще не подошла к концу.
Я не знаю Янне Андерссона (главный тренер сборной Швеции), поэтому не могу его судить. То что я говорил о нем, было комментарием к его решениям", - передает слова 39-летнего шведа Football Italia.
Ранее стало известно, что Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции.
В активе футболиста 116 матчей и рекордные 62 гола за национальную команду.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17