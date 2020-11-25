Ибрагимович признался, что скучает по сборной Швеции

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что скучает по сборной Швеции, в которой он завершил карьеру.

"Если вы хотите знать, скучаю ли я по сборной Швеции, мой ответ - да. Я бы хотел снова сыграть на "Friends Arena", увидеть желтую стену и уйти в желтой футболке. Моя карьера еще не подошла к концу.

Я не знаю Янне Андерссона (главный тренер сборной Швеции), поэтому не могу его судить. То что я говорил о нем, было комментарием к его решениям", - передает слова 39-летнего шведа Football Italia.

Ранее стало известно, что Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции.

В активе футболиста 116 матчей и рекордные 62 гола за национальную команду.

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