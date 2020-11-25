Ибрагимович признался, что скучает по сборной Швеции

Теги златан ибрагимовичмиланшвеция

Ибрагимович признался, что скучает по сборной Швеции

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович заявил, что скучает по сборной Швеции, в которой он завершил карьеру.

"Если вы хотите знать, скучаю ли я по сборной Швеции, мой ответ - да. Я бы хотел снова сыграть на "Friends Arena", увидеть желтую стену и уйти в желтой футболке. Моя карьера еще не подошла к концу.

Я не знаю Янне Андерссона (главный тренер сборной Швеции), поэтому не могу его судить. То что я говорил о нем, было комментарием к его решениям", - передает слова 39-летнего шведа  Football Italia.

Ранее стало известно, что Ибрагимович в очередной раз признан футболистом года в Швеции.

В активе футболиста 116 матчей и рекордные 62 гола за национальную команду.

Читайте также: Названы номинанты на звание "Футболист века" по версии Globe Soccer Awards. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Умер Диего Марадона

Умер Диего Марадона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов