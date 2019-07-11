Ибрагимович признан лучшим игроком 2019 года в МЛС
В ночь на четверг в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения за успехи в области спорта ESPY.
Лучшим игроком 2019 года в МЛС признан форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович.
В гонке за наградой 37-летний швед опередил Уэйна Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джозефа Мартинеса ("Атланта Юнайтед") и Аарона Лонга ("Нью-Йорк Ред Буллз").
Напомним, что Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с марта 2018 года, с тех пор он забил 35 голов и сделал 10 ассистов в 42 матчах.
Не пропустите: Ибрагимович включил 11 Златанов в свою команду мечты. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
|1
|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34