Ибрагимович признан лучшим игроком 2019 года в МЛС

В ночь на четверг в Лос-Анджелесе состоялась церемония награждения за успехи в области спорта ESPY.

Лучшим игроком 2019 года в МЛС признан форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович.

В гонке за наградой 37-летний швед опередил Уэйна Руни ("Ди Си Юнайтед"), Джозефа Мартинеса ("Атланта Юнайтед") и Аарона Лонга ("Нью-Йорк Ред Буллз").

Напомним, что Ибрагимович выступает за "Гэлакси" с марта 2018 года, с тех пор он забил 35 голов и сделал 10 ассистов в 42 матчах.

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