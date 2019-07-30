Ибрагимович признан самым культовым футболистом чемпионата Франции

Бывший нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович занял первое место в рейтинге самых культовых футболистов чемпионата Франции по версии журнала France Football.

Ибрагимович опередил таких легендарных футболистов, как Ален Жиресс и Жан-Пьер Папен.

37-летний форвард выступал за ПСЖ с 2012 по 2016 годы. Всего за клуб он провел 180 матчей во всех турнирах, забил 156 мячей и отдал 61 голевую передачу. В составе ПСЖ форвард выиграл 12 трофеев.

Полностью топ-10 самых культовых игроков Лиги 1 выглядит так:

1. Златан Ибрагимович

2. Ален Жиресс

3. Жан-Пьер Папен

4. Жуниньо Пернамбукано

5. Анри Мишель

6. Раймон Копа

7. Бернар Лякомб

8. Йосип Скоблар

9. Жан-Мишель Ларке

10. Жан-Люк Эттори

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