Ибрагимович признан самым культовым футболистом чемпионата Франции
Бывший нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович занял первое место в рейтинге самых культовых футболистов чемпионата Франции по версии журнала France Football.
Ибрагимович опередил таких легендарных футболистов, как Ален Жиресс и Жан-Пьер Папен.
37-летний форвард выступал за ПСЖ с 2012 по 2016 годы. Всего за клуб он провел 180 матчей во всех турнирах, забил 156 мячей и отдал 61 голевую передачу. В составе ПСЖ форвард выиграл 12 трофеев.
Полностью топ-10 самых культовых игроков Лиги 1 выглядит так:
1. Златан Ибрагимович
2. Ален Жиресс
3. Жан-Пьер Папен
4. Жуниньо Пернамбукано
5. Анри Мишель
6. Раймон Копа
7. Бернар Лякомб
8. Йосип Скоблар
9. Жан-Мишель Ларке
10. Жан-Люк Эттори
Не пропустите: Ибрагимович проломил череп сопернику в матче МЛС. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" вышла в финал Кубка Ауди, разгромив "Фенербахче"
-
Скалони продолжит тренировать сборную Аргентины
-
"Барселона" приблизилась к трансферу Фирпо
-
ПСВ вылетел из Лиги чемпионов после поражения от "Базеля"
-
"Зенит" сделал "Рубину" предложение о необычном обмене
-
"Спартак" опубликовал ролик в честь Фернандо
-
1
"Реал" - "Тоттенхэм" - 0:1 (видеообзор)
-
Фернандо трогательно обратился к болельщикам "Спартака"
-
Ибрагимович признан самым культовым футболистом чемпионата Франции
-
"Монако" хочет купить алжирского форварда, который забил почти 40 голов за сезон в Катаре
-
1
Официально: Луис Адриано покинул "Спартак" и перешел в "Палмейрас"
-
"Вулверхэмптон" объявил о переходе форварда "Милана"
-
4
"Тоттенхэм" обыграл "Реал" в полуфинале Кубка Ауди
-
Луис Адриано переходит из "Спартака" в бразильский клуб
-
В "Зените" назвали зарплату Малкома
-
"Рубин" потроллил Сутормина, который перешел в "Зенит"
-
Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле
-
Агент Дибалы прибыл в Англию для переговоров с "Манчестер Юнайтед"
-
1
Адриано интересуется "Палмейрас"
-
Каррера: "Самедов мог бы сделать невероятную карьеру в Италии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27