Ибрагимович признан самым культовым футболистом чемпионата Франции

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Ибрагимович признан самым культовым футболистом чемпионата Франции

Бывший нападающий ПСЖ Златан Ибрагимович занял первое место в рейтинге самых культовых футболистов чемпионата Франции по версии журнала France Football.

Ибрагимович опередил таких легендарных футболистов, как Ален Жиресс и Жан-Пьер Папен.

37-летний форвард выступал за ПСЖ с 2012 по 2016 годы. Всего за клуб он провел 180 матчей во всех турнирах, забил 156 мячей и отдал 61 голевую передачу. В составе ПСЖ форвард выиграл 12 трофеев.

Полностью топ-10 самых культовых игроков Лиги 1 выглядит так:

1. Златан Ибрагимович 
2. Ален Жиресс 
3. Жан-Пьер Папен
4. Жуниньо Пернамбукано
5. Анри Мишель
6. Раймон Копа
7. Бернар Лякомб
8. Йосип Скоблар
9. Жан-Мишель Ларке
10. Жан-Люк Эттори

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