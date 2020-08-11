Ибрагимович продемонстрировал трюк, пока отдыхал на море
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович показал трюк с мячом. Футболист на данный момент отдыхает на море.
38-летний швед пробил по мячу ударом через себя, находясь по пояс в воде.
"Боже, храни королеву", - подписал ролик футболист.
Ранее сообщалось, что футболист готов продлить контракт с "Миланом".
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|4
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|26
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|5
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|6
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|26
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|8
|Хеллас Верона
|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|18
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