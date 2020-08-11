Ибрагимович продемонстрировал трюк, пока отдыхал на море

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович показал трюк с мячом. Футболист на данный момент отдыхает на море.

38-летний швед пробил по мячу ударом через себя, находясь по пояс в воде.

"Боже, храни королеву", - подписал ролик футболист.

Ранее сообщалось, что футболист готов продлить контракт с "Миланом".

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