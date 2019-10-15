Ибрагимович продемонстрировал трюк с участием астронавта
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович в инстаграме показал трюк с участием астронавта.
На своей странице в соцсети форвард опубликовал видео, на котором он двумя ногами перебрасывает мяч через человека в костюме астронавта, держащем небольшой металлический кейс в руках.
"Я доставляю свои мячи на Луну", - написал футболист.
Вчера, 14 октября, стало известно, что 38-летний Ибрагимович - претендент на титул игрока года в MLS. В этом сезоне он забил 30 голов.
Не пропустите: Ибрагимович, Руни и другие: МЛС назвала претендентов на звание лучшего гола сезона| http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 14 октября
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