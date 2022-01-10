Ибрагимович продлил голевую серию длительностью 24 года

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Ибрагимович продлил голевую серию длительностью 24 года

Фото твиттер "Милана"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил в чемпионате 24-й год подряд.

Гол в ворота "Венеции" стал для звёздного шведа первым в Серии А в 2022-м календарному году.

Результативная серия 40-летнего форварда длится с 1999 года, напоминает Gracenote Live.

За этот период Ибрагимович поразил ворота 125 различных в команд в лигах Швеции, Нидерландов, Италии, Испании, Франции, Англии и МЛС.

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