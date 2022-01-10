Ибрагимович продлил голевую серию длительностью 24 года
Фото твиттер "Милана"
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович забил в чемпионате 24-й год подряд.
Гол в ворота "Венеции" стал для звёздного шведа первым в Серии А в 2022-м календарному году.
Результативная серия 40-летнего форварда длится с 1999 года, напоминает Gracenote Live.
За этот период Ибрагимович поразил ворота 125 различных в команд в лигах Швеции, Нидерландов, Италии, Испании, Франции, Англии и МЛС.
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|Команда
|М
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|Ювентус
|26
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17