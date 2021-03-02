Ибрагимович продолжил перепалку с Леброном

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Ибрагимович продолжил перепалку с Леброном

Шведский нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжил перепалку с легендарным баскетболистом Леброном Джеймсом.

"Расизм и политика являются разными вещами. Спортсмены объединяют мир, а политики - наоборот. Мы, спортсмены, не лезем в политику, так как недостаточно хороши в этом. Если было бы иначе, то я бы стал политиком. Именно в этом заключается мой посыл. Спортсмены должны быть спортсменами, политики должны быть политиками", - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Все началось из-за того, что Ибрагимович посоветовал Леброну не делать заявлений на политические темы. В ответ на это Леброн припомнил Златану, как он высказывался на тему расизма в 2018 году.

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