Ибрагимович прокомментировал кризис в "Милане"

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Ибрагимович прокомментировал кризис в "Милане"

Шведский нападающий Златан Ибрагимович высказался о проблемах "Милана", а также поделился рецептом, как его бывшему клубу преодолеть кризис.

"Мне очень грустно, потому что "Милан" должен быть лучше всех в плане результатов, в его составе должны выступать лучшие футболисты мира.

Как этого достичь? Нужны инвестиции. Если не вкладывать деньги, то ситуация не изменится. Нельзя получить качественных игроков бесплатно", - цитирует Ибрагимовича Sky Sport Italia.

38-летний форвард выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год и выиграл с командой два трофея. Сейчас он защищает цвета "Лос-Анджелес Гэлакси".

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