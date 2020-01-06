Ибрагимович прокомментировал матч с "Сампдорией"

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Ибрагимович прокомментировал матч с "Сампдорией"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о результате матча 18-го тура Серии А с "Сампдорией" (0:0). Об этом сообщает Sky Sport Italia.

Отметим, что футболист вышел на поле на 55-й минуте, заменив Кшиштофа Пентека.

"Я чувствовал адреналин, прилив сил и чувств, которые были со мной на протяжении 10 лет. Связь с болельщиками невероятная, она очень мотивирует. Я хотел выйти, забить гол и отпраздновать перед фанатами, как бог.

Команде не хватает уверенности и агрессии в атаке, поэтому мы неэффективны", - сказал Ибрагимович.

Напомним, 38-летний швед перешел в миланский клуб 2 января. Команда занимает 12 место в турнирной таблице Серии А.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

"я хотел отпраздновать как бог, а оказалось, что бобик давно здох"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"vЯ хотел выйти, забить гол и отпраздновать перед фанатами, как бог. Команде не хватает уверенности и агрессии в атаке, поэтому мы неэффективны".Что старый лев уже не тянет?

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