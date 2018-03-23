Ибрагимович прокомментировал переход в "Лос-Анджелес Гэлакси"
Форвард Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси".
"Я перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси", поскольку считаю, что это правильное место для меня. Это лучший клуб MLS на данный момент, я многое могу дать ему. Ни капли не сомневался, подписывая соглашение с "Лос-Анджелес Гэлакси" - приводит слова Ибрагимовича официальный сайт клуба.
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|3
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