Ибрагимович прокомментировал переход в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Теги златан ибрагимовичлос-анджелес гэлакси

Ибрагимович прокомментировал переход в "Лос-Анджелес Гэлакси"

Форвард Златан Ибрагимович поделился мнением о переходе в "Лос-Анджелес Гэлакси".

"Я перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси", поскольку считаю, что это правильное место для меня. Это лучший клуб MLS на данный момент, я многое могу дать ему. Ни капли не сомневался, подписывая соглашение с "Лос-Анджелес Гэлакси" - приводит слова Ибрагимовича официальный сайт клуба.

Читайте также: Ибрагимович перешел в "Лос-Анджелес Гэлакси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

В равной игре Германия и Испания заключили мир

В равной игре Германия и Испания заключили мир

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City 34 54
3 Торонто 34 53
4 ДК Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов