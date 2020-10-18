Ибрагимович прокомментировал победный матч "Милана" с "Интером"

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Ибрагимович прокомментировал победный матч "Милана" с "Интером"
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сказал, что готов был играть против "Интера" (2:1), даже будучи больным коронавирусом.

Отметим, 39-летний швед в этой встрече оформил дубль и помог команде одержать победу в миланском дерби.

Ранее футболист несколько недель лечился от COVID-19.

"У меня немного пропал вкус, других симптомов не было. Каждые три дня я сдавал тесты. Я сказал себе, что приму участие в дерби любой ценой, даже если тест будет положительный.

Становлюсь ли я лучше с возрастом? Да, чувствую себя более совершенным" - цитирует игрока Goal.com.

После 4 туров Серии А "Милан" лидирует в чемпионате

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