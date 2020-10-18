Ибрагимович прокомментировал победный матч "Милана" с "Интером"
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сказал, что готов был играть против "Интера" (2:1), даже будучи больным коронавирусом.
Отметим, 39-летний швед в этой встрече оформил дубль и помог команде одержать победу в миланском дерби.
Ранее футболист несколько недель лечился от COVID-19.
"У меня немного пропал вкус, других симптомов не было. Каждые три дня я сдавал тесты. Я сказал себе, что приму участие в дерби любой ценой, даже если тест будет положительный.
Становлюсь ли я лучше с возрастом? Да, чувствую себя более совершенным" - цитирует игрока Goal.com.
После 4 туров Серии А "Милан" лидирует в чемпионате
Читайте также: "Наполи" разгромил "Аталанту" в Серии А. Миранчук остался в запасе. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Главный тренер "Томи" Кержаков прокомментировал поражение своей команды
-
"МЮ" интересуется защитником "Реала" Вальверде
-
Газизов рассказал о состоянии здоровья травмированных игроков "Спартака"
-
Гендиректор "Сочи" о короновирусе: "Вакцинация - серьезная вещь. Каждый игрок должен сам решать"
-
Глушаков высказался о болельщиках "Спартака" после матча с "Химками"
-
Сульшер прокомментировал отсутствие Донни ван де Бека в матче против "Ньюкасла"
-
Куртуа - о матче с "Кадисом": "Соперник был лучше нас во всем"
-
Кокорин высказался о победе "Спартака" в матче с "Химками"
-
Газизов высказался о трансферное политике "Спартака"
-
Куман прокомментировал поражение "Барселоны" от "Хетафе"
-
Пирло: "Ювентус" будет бороться за очки. Мы будем на вершине"
-
Ибрагимович прокомментировал победный матч "Милана" с "Интером"
-
Главные новости дня: 17 октября
-
Матч "Краснодар" - "Рубин" может быть переигран из-за нарушения протокола VAR
-
Зидан прокомментировал поражение от "Кадиса"
-
Серхио Рамос может не сыграть с "Барселоной"
-
"Марсель" обыграл "Бордо" в матче Лиги 1
-
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Ньюкасл", забив три гола в последнюю пятиминутку
-
"Хетафе" обыграл "Барселону" и вышел на второе место Примеры
-
"Ювентус" без Роналду не смог обыграть "Кротоне"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17