Ибрагимович прокомментировал победу "Милана" над "Удинезе"

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Ибрагимович прокомментировал победу "Милана" над "Удинезе"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал победный матч с "Удинезе" (2:1) в Серии А.

В этой встрече футболист отметился голом на 83-й минуте.

"Отличный гол и важная победа. Гол принес три очка.

Матч был сложный, но мы доказали, что работаем, терпим и держимся вместе. В трудные моменты понимаешь, что вся команда работает в правильном направлении. У команды все хорошо, мы то, во что мы верим", - цитирует 38-летнего шведа Dazn.

После 6 туров чемпионата Италии "Милан" с 16 баллами занимает 1 место. В активе Ибрагимовича 7 голов и 1 ассист.

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