Ибрагимович прокомментировал победу "Милана" над "Удинезе"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович прокомментировал победный матч с "Удинезе" (2:1) в Серии А.
В этой встрече футболист отметился голом на 83-й минуте.
"Отличный гол и важная победа. Гол принес три очка.
Матч был сложный, но мы доказали, что работаем, терпим и держимся вместе. В трудные моменты понимаешь, что вся команда работает в правильном направлении. У команды все хорошо, мы то, во что мы верим", - цитирует 38-летнего шведа Dazn.
После 6 туров чемпионата Италии "Милан" с 16 баллами занимает 1 место. В активе Ибрагимовича 7 голов и 1 ассист.
Не пропустите: Гол Ибрагимовича принес "Милану" победу над "Удинезе"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17