Ибрагимович прокомментировал получение шведского "Золотого мяча"
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович отреагировал на выигрыш шведского "Золотого мяча" в 12-й раз.
"Обычно говорят, что болельщики - это 12-й игрок. Это мой 12-й "Золотой мяч", поэтому он будет для фанатов. Жаль, что им нельзя приходить на стадионы и наслаждаться футболом. Без них пусто.
Я не могу завершить карьеру перед пустыми трибунами. Мне 39 лет, и я выиграл "Золотой мяч". Я планирую выиграть его и в 50 лет", - приводит слова Ибрагимовича Afronbladet.
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"Арсенал" пожаловался на судейство в матче с "Локомотивом"
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