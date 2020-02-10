Ибрагимович прокомментировал поражение "Милана" в дерби с "Интером"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович подвёл итоги матча 23-го тура Серии А против "Интера".

"Россонери" к перерыву дерби вели в два мяча, однако во втором тайме соперник забил четыре гола и одержал итоговую победу.

"У меня нет объяснений тому, что произошло. В перерыве мы обсуждали, что первые 15 минут второго тайма будут решающими, и за оговоренный период пропустили дважды. Команда бросила играть и перестала верить. Мы недостаточно играли в пас и оказывали мало давления. Всё рухнуло после того, как они сравняли счёт.

Думаю, многое зависит от опыта, потому что нужно знать, как контролировать игру при преимуществе в два мяча. А ведь наш первый тайм был практически идеальным. От "Интера" я ждал большего, и до перерыва они не выглядели командой, достойной второго места. Но после всё изменилось", - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Сам швед забил гол и сделал ассист на Анте Ребича в матче с "Интером".

Не пропустите: Ибрагимович стал рекордсменом миланского дерби. | http://soccernews.ru