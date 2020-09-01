Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом"

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Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал заявление после подписания нового контракта с клубом.

"Всегда чувствовал себя частью "Милана", даже играя в других командах. Здесь с самого первого дня ко мне хорошо относились. Когда я прибыл в "Милан", то улыбнулся впервые в карьере. Я чувствую себя здесь как дома. Я приехал сюда, чтобы вернуть "Милан" на уровень, на котором команда достойна находиться. Я делаю всё, чтобы достичь поставленных целей.

Мы должны много работать, тем более за последние шесть месяцев "Милан" показал, что у нас есть всё необходимое для достижения наших целей. Однако нельзя забывать, что мы ещё ничего не выиграли. Для меня главная цель - побеждать. В этом сезоне мы должны одерживать победы", - цитирует шведа Football Italia.

Напомним, что Ибрагимович продлил контракт с "россонери" до следующего лета.

38-летний форвард вернулся в "Милан" в январе, сыграл 20 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

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