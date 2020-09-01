Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом"
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович сделал заявление после подписания нового контракта с клубом.
"Всегда чувствовал себя частью "Милана", даже играя в других командах. Здесь с самого первого дня ко мне хорошо относились. Когда я прибыл в "Милан", то улыбнулся впервые в карьере. Я чувствую себя здесь как дома. Я приехал сюда, чтобы вернуть "Милан" на уровень, на котором команда достойна находиться. Я делаю всё, чтобы достичь поставленных целей.
Мы должны много работать, тем более за последние шесть месяцев "Милан" показал, что у нас есть всё необходимое для достижения наших целей. Однако нельзя забывать, что мы ещё ничего не выиграли. Для меня главная цель - побеждать. В этом сезоне мы должны одерживать победы", - цитирует шведа Football Italia.
Напомним, что Ибрагимович продлил контракт с "россонери" до следующего лета.
38-летний форвард вернулся в "Милан" в январе, сыграл 20 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
Не пропустите: "Милан" сделал предложение по трансферу Тонали. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Арсенал" потребовал проверить на детекторе лжи арбитра, работавшего на матче со "Спартаком"
-
"Бавария" интересуется хавбеком "Интера"
-
Озила зовут в Саудовскую Аравию
-
Стала известна зарплата ван де Бека в "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная Англии показала два новых комплекта формы
-
Семак оценил результаты "Зенита" в стартовых турах РПЛ
-
Кержаков назвал лучшего российского форварда прямо сейчас
-
"Манчестер Сити" не готов платить за трансфер Месси
-
Сборная Португалии презентовала новую форму
-
Алексей Миранчук забрал вещи с базы "Локомотива"
-
"Парма" выкупила хавбека "Зенита"
-
Агуэро вернулся к тренировкам после двухмесячного перерыва
-
Данни рассказал, чем займётся в "Зените" в случае возвращения в клуб
-
Ван де Бек прошёл медобследование для "Манчестер Юнайтед"
-
ПСЖ определился с заменой для Тиаго Силвы
-
Адама Траоре заразился коронавирусом
-
Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом"
-
1
Президент "Наполи" анонсировал трансфер Аллана в "Эвертон"
-
2
Головин пропустит больше, чем ожидалось
-
1
Джикия высказался о слухах про интерес "Наполи" и "Фиорентины"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17