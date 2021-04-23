Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом"

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Ибрагимович прокомментировал продление контракта с "Миланом"Фото: twitter.com/acmilan

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович высказался о продлении соглашения с клубом.

"Я безумно счастлив, так как ждал этого дня. Я остаюсь еще на год - это самое главное. Я неоднократно говорил, что в "Милане" чувствую себя как дома. Я остался бы здесь до конца жизни, если бы мог", - приводит слова Ибрагимовича твиттер клуба.

Новый контракт 39-летнего шведа с клубом рассчитан до лета 2022 года.

В этом сезоне на счету игрока 17 голов и три результативные передачи в 25 играх.

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