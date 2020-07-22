Ибрагимович прокомментировал продление контракта с Пиоли

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался по поводу информации от ом, что клуб продлил контракт с главным тренером Стефаном Пиоли.

Новый контракт 54-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года.

"Новый контракт Пиоли? Я ничего не знал об этом. Тут каждый день узнаешь что-то новое. И так как я здесь, "Милан" должен быть вторым в таблице", - цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича.

"Милан" занимает 5 место в турнирной таблице.

Читайте также: "Милан" одолел "Сассуоло" и вышел на пятое место Серии А. | http://soccernews.ru