Ибрагимович прокомментировал продление контракта с Пиоли
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович высказался по поводу информации от ом, что клуб продлил контракт с главным тренером Стефаном Пиоли.
Новый контракт 54-летнего тренера рассчитан до лета 2022 года.
"Новый контракт Пиоли? Я ничего не знал об этом. Тут каждый день узнаешь что-то новое. И так как я здесь, "Милан" должен быть вторым в таблице", - цитирует Sky Sport Italia Ибрагимовича.
"Милан" занимает 5 место в турнирной таблице.
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"Милан" продлил контракт с Пиоли
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