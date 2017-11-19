Ибрагимович прокомментировал своё возвращение на поле

Теги манчестер юнайтедзлатан ибрагимович

Ибрагимович прокомментировал своё возвращение на поле

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович поделился эмоциями в связи с возвращением на поле после тяжёлой травмы колена.

"Особое чувство. Время идёт, но я всё тот же. Совсем не беспокоился - я много тренировался. Играю своей головой, а за коленом просто нужно следить. Львы восстанавливаются не как люди" - цитирует 35-летнего шведа BT Sport.

Напомним, что Ибрагимович принял участие в матче 12-го тура АПЛ против "Ньюкасла", выйдя на замену.   

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