Ибрагимович прокомментировал свой дебют в МЛС

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович поделился мнением о своем дебюте в МЛС.

"Я всегда забиваю в своих дебютных матчах и не собирался нарушать традицию. Когда команда проигрывает со счетом 0:3, то мозг начинает активно работать, чтобы исправить ситуацию.

"Фанаты все время кричали: "Мы хотим Златана, мы хотим Златана!". Что ж, я дал им Златана" - приводит слова Ибрагимовича телеканал Fox.

Читайте также: Златан покоряет МЛС: Дубль Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом". | http://soccernews.ru