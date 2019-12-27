Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан"

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Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан"

Сегодня, 27 декабря, Златан Ибрагимович перешел в "Милан". В связи с этим швед прокомментировал свой трансфер.

"Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю.

Вместе с партнерами по команде, я буду бороться, чтобы изменить ход сезона", - сказал Ибрагимович.

38-летний футболист заключил полугодовой контракт с клубом.

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Комментарии

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Шнюк
Шнюк

Ужас! Кантона позовите! Дурак дурака видит издалека! Но Буратинович хочет гнома!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Поиграть с его щупальцами?

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Шнюк
Шнюк

Нет, он сам хочет подарить гному бубенчики! Как раз гномику будет - якши!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Аңа бу гына җитми

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Шнюк
Шнюк

Извини, я не татарин! Но у меня жена была за марийцем!"

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Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"

Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"

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