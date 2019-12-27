Ибрагимович прокомментировал свой переход в "Милан"

Сегодня, 27 декабря, Златан Ибрагимович перешел в "Милан". В связи с этим швед прокомментировал свой трансфер.

"Возвращаюсь в клуб, который очень уважаю, и в город, который люблю.

Вместе с партнерами по команде, я буду бороться, чтобы изменить ход сезона", - сказал Ибрагимович.

38-летний футболист заключил полугодовой контракт с клубом.

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