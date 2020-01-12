Ибрагимович прокомментировал свой первый гол за "Милан"
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в инстаграме опубликовал пост, посвященный победе своей команды в матче 19-го тура Серии А с "Кальяри" (2:0).
В этой встрече швед отметился голом .
"Один - сильный, вместе - сильнее", - написал футболист под фото.
Напомним, форвард перешел в "Милан" 2 января 2020 года. За это время он провел 2 игры и забил 1 гол.
Не пропустите: Гол Ибрагимовича помог "Милану" обыграть "Кальяри"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|19
|46
|2
|Ювентус
|18
|45
|3
|Лацио
|18
|42
|4
|Рома
|18
|35
|5
|Аталанта
|19
|35
|6
|Кальяри
|19
|29
|7
|Парма
|18
|25
|8
|Милан
|19
|25
|9
|Торино
|18
|24
|10
|Наполи
|19
|24
|11
|Удинезе
|19
|24
|12
|Болонья
|18
|23
|13
|Хеллас Верона
|17
|22
|14
|Сассуоло
|19
|19
|15
|Фиорентина
|18
|18
|16
|Сампдория
|18
|16
|17
|Лечче
|18
|15
|18
|Брешия
|18
|14
|19
|Дженоа
|18
|14
|20
|СПАЛ
|18
|12