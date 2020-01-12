Ибрагимович прокомментировал свой первый гол за "Милан"

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в инстаграме опубликовал пост, посвященный победе своей команды в матче 19-го тура Серии А с "Кальяри" (2:0).

В этой встрече швед отметился голом .

"Один - сильный, вместе - сильнее", - написал футболист под фото.

Напомним, форвард перешел в "Милан" 2 января 2020 года. За это время он провел 2 игры и забил 1 гол.

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