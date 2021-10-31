Ибрагимович прокомментировал свою хорошую форму в 40 лет

Фото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Шведский форвард "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением о том, что он не заканчивает игровую карьеру даже в возрасте 40 лет.

– Я хочу доказать всем, что 40 – всего лишь число. Я все еще могу заниматься любимым делом. Да, я не могу играть так, как 5 или 10 лет назад, но я умнее и у меня больше опыта.

– Удивлены ли вы свой игрой?

– Нет, я лучший. Когда ты лучший, это не удивляет. Мне нечего доказывать, но я не хочу жалеть, когда завершу карьеру, думать, что я еще мог бы поиграть. Я буду продолжать до тех пор, пока буду в деле. Или пока не станет понятно, что уже все.

– Будет ли "Милан" вашим последним клубом?

– Не уверен... Я хочу играть как можно дольше. Если они решат отпустить меня, но я буду понимать, что могу играть дальше, то продолжу, – заявил Златан для Téléfoot.

Также не пропустите: Игроки "Ювентуса" будут жить на базе из-за Аллегри. | http://soccernews.ru