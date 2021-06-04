Ибрагимович прокомментировал уход Доннаруммы из "Милана"

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Ибрагимович прокомментировал уход Доннаруммы из "Милана"

Фото твиттер Milan Eye

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к тому, что клуб на правах свободного агента покинул вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

"Я очень сожалею из-за этого. Доннарумма вырос в "Милане" и мог бы стать основным голкипером команды на 20 лет. Ну, может, не на 20, он же не Ибра. Но Доннарумма - сильнейший вратарь мира. Он мог стать олицетворением "Милана", как Мальдини. Я бы советовал ему остаться", - цитирует 39-летнего шведа La Gazzetta dello Sport.

СМИ пишут, что итальянский страж ворот может продолжить карьеру в ПСЖ, "Ювентусе", "Челси", "Роме" или "Барселоне".

Доннарумма является воспитанником "Милана", за основную команду дебютировал в октябре 2015 года, сыграл 251 матч и пропустил 265 голов.

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