Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в сборную Швеции

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Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в сборную Швеции

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в сборную Швеции.

"Они обсуждают, должен ли я поехать на Чемпионат Мира или не должен, взвешивают плюсы и минусы. Но с того момента, как я ушёл, они не выиграли ничего. А я знаю, как побеждать. Так что посмотрим" - цитирует 36-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что Ибрагимович завершил международную карьеру после Евро-2016. В составе сборной Швеции он сыграл 116 матчей и забил 62 гола.

Не пропустите: Ибрагимович провёл первую тренировку в "Лос-Анджелес Гэлакси". | http://soccernews.ru

комментарии
Безумный Испанец

Они вышли на ЧМ без твоего так называемого участия!!!А это для такой команды как Швеция,несомненный и огромный успех!!!

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Strateg

Типа с ним они что-то выигрывали. Чсв зашкаливает

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