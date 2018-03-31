Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович прокомментировал возможное возвращение в сборную Швеции.

"Они обсуждают, должен ли я поехать на Чемпионат Мира или не должен, взвешивают плюсы и минусы. Но с того момента, как я ушёл, они не выиграли ничего. А я знаю, как побеждать. Так что посмотрим" - цитирует 36-летнего футболиста Goal.com.

Напомним, что Ибрагимович завершил международную карьеру после Евро-2016. В составе сборной Швеции он сыграл 116 матчей и забил 62 гола.

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