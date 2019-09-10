Ибрагимович прокомментировал возведение памятника в честь себя

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к инициативе установить в Швеции памятник в честь него.

"Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было моё желание с самого начала. Именно здесь всё начиналось, здесь находится моё сердце", - цитирует 37-летнего футболиста AS.

Ранее стало известно, что возведением статуи будет заниматься Ассоциация шведского футбола. Высота монумента составит 2,7 метра, вес - около 500 килограммов. Открытие запланировано на 8 октября.

Ибрагимович в течение карьеры помимо "Лос-Анджелес Гэлакси" выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Вратарь сборной Кюрасао умер перед матчем Лиги Наций КОНКАКАФ. | http://soccernews.ru