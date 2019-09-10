Ибрагимович прокомментировал возведение памятника в честь себя

Теги лос-анджелес гэлаксишвециязлатан ибрагимович

Ибрагимович прокомментировал возведение памятника в честь себя

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к инициативе установить в Швеции памятник в честь него.

"Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было моё желание с самого начала. Именно здесь всё начиналось, здесь находится моё сердце", - цитирует 37-летнего футболиста AS.

Ранее стало известно, что возведением статуи будет заниматься Ассоциация шведского футбола. Высота монумента составит 2,7 метра, вес - около 500 килограммов. Открытие запланировано на 8 октября.

Ибрагимович в течение карьеры помимо "Лос-Анджелес Гэлакси" выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

Не пропустите: Вратарь сборной Кюрасао умер перед матчем Лиги Наций КОНКАКАФ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Неймар может покинуть ПСЖ в январе

Неймар может покинуть ПСЖ в январе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Eastern Conference М О
1 Нью-Йорк РБ Нью-Йорк РБ 34 57
2 New York City New York City 34 54
3 Торонто Торонто 34 53
4 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 34 46
5 Montreal Impact Montreal Impact 34 45
6 Филадельфия Юнион Филадельфия Юнион 34 42
7 Нью Ингланд Революшн Нью Ингланд Революшн 34 42
8 Остин Азтекс Остин Азтекс 34 41
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 34 36
10 Чикаго Файр Чикаго Файр 34 31
Western Conference М О
1 Даллас Даллас 34 60
2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 34 58
3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 34 52
4 Сиэттл Саундерс Сиэттл Саундерс 34 48
5 Канзас Сити Уизардс Канзас Сити Уизардс 34 47
6 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 34 46
7 Portland Timbers Portland Timbers 34 44
8 Whitecaps Whitecaps 34 39
9 Сан-Хосе Ертквейкс Сан-Хосе Ертквейкс 34 38
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 34 34
Полная таблица

топ-5 тегов