Ибрагимович прокомментировал возведение памятника в честь себя
Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович рассказал о своём отношении к инициативе установить в Швеции памятник в честь него.
"Я очень доволен решением установить статую в Мальме. Таково было моё желание с самого начала. Именно здесь всё начиналось, здесь находится моё сердце", - цитирует 37-летнего футболиста AS.
Ранее стало известно, что возведением статуи будет заниматься Ассоциация шведского футбола. Высота монумента составит 2,7 метра, вес - около 500 килограммов. Открытие запланировано на 8 октября.
Ибрагимович в течение карьеры помимо "Лос-Анджелес Гэлакси" выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".
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