Ибрагимович проломил череп сопернику в матче МЛС
Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович нанес тяжелую травму игроку "Лос-Анджелеса" Мохамеду Муниру в матче чемпионата МЛС (3:2).
Во время верховой борьбы швед ударил локтем в голову Муниру и сломал ему скуловую кость. В ближайшее время футболисту придется перенести операцию. Сроки восстановления игрока составят несколько недель.
22 июля 2019 г.
37-летний Ибрагимович выступает в "Лос-Анджелес Гэлакси" с 2018 года. Всего за американский клуб он провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 38 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2019 года.
Не пропустите: Златан тащит! Хет-трик Ибрагимовича принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" волевую победу в дерби с "Лос-Анджелесом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Eastern Conference
|М
|О
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|Нью-Йорк РБ
|34
|57
|2
|New York City
|34
|54
|3
|Торонто
|34
|53
|4
|Ди Си Юнайтед
|34
|46
|5
|Montreal Impact
|34
|45
|6
|Филадельфия Юнион
|34
|42
|7
|Нью Ингланд Революшн
|34
|42
|8
|Остин Азтекс
|34
|41
|9
|Коламбус Крю
|34
|36
|10
|Чикаго Файр
|34
|31
|Western Conference
|М
|О
|1
|Даллас
|34
|60
|2
|Колорадо Рэпидс
|34
|58
|3
|Лос-Анджелес Гэлакси
|34
|52
|4
|Сиэттл Саундерс
|34
|48
|5
|Канзас Сити Уизардс
|34
|47
|6
|Реал Солт-Лейк
|34
|46
|7
|Portland Timbers
|34
|44
|8
|Whitecaps
|34
|39
|9
|Сан-Хосе Ертквейкс
|34
|38
|10
|Хьюстон Динамо
|34
|34