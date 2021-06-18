Ибрагимович пропустит два месяца из-за травмы

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Ибрагимович пропустит два месяца из-за травмыФото: инстаграм Ибрагимовича/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Милана", шведский форвард Златан Ибрагимович перенес артроскопическую операцию на левом колене.

Клуб не сообщил о сроках восстановления. Однако, по информации Sky Sport Italia, возвращение 39-летнего игрока на поле ожидается в середине августа – он пропустит два месяца.

Напомним, что Златан Ибрагимович не поехал на Евро-2020 из-за травмы.

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