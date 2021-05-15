Ибрагимович пропустит Евро-2020

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Ибрагимович пропустит Евро-2020

Фото Imago / Автор неизвестен

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович не поможет сборной Швеции в финальном турнире Евро-2020.

39-летний футболист пропустит континентальное первенство из-за травмы колена, полученной 9 мая в матче с "Ювентусом" (3:0).

Ибрагимович вернулся в сборную в марте, до этого он не играл за национальную команду с лета 2016 года.

На групповом этапе Евро-2020 шведы сыграют с Испанией, Польшей и Словакией.

Не пропустите: Хабиб отреагировал на удар Ибрагимовича ногой с разворота. | http://soccernews.ru
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