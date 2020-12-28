Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом"

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Ибрагимович пропустит матч "Милана" с "Ювентусом"Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пока не вернется в состав. Швед не сыграет в матчах против "Беневенто" (3 января) и "Ювентуса" (6 января).

Как сообщает Football Italia, "россонери" бояться рисковать Златаном и не хотят форсировать возвращение, пока не убедятся в полном восстановлении.

Напомним, 38-летний футболист проходит курс реабилитации после мышечного повреждения голеностопа. Уже месяц он не может помочь команде.

В этом сезоне Серии А Ибрагимович провел 10 игр. В его активе 11 голов и две результативные передачи.

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