Ибрагимович пропустит матч «Милана» в Лиге Европы

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович пропустит матч заключительного тура Лиги Европы против пражской "Спарты", сообщается на официальном сайте клуба.

39-летний игрок проходит курс восстановления после полученной 22 ноября в матче с "Наполи" травмы. Также встречу пропустит полузащитник Исмаэль Беннасер.