Ибрагимович пропустит матч с "Вероной" из-за простуды
Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит матч 22-го тура Серии А из-за простуды. По той же причине встречу пропустит защитник Симон Кьяер. Об этом рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли.
"Ибрагимович и Кьяер простудились. Они пропустят несколько недель", - отметил специалист.
"Милан" после 21 тура чемпионата Италии занимает 8 место в турнирной таблице. Сегодня, 2 февраля "россонери" встретятся с "Вероной". Начало - в 17:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|21
|51
|2
|Интер Милан
|21
|48
|3
|Лацио
|20
|46
|4
|Рома
|22
|39
|5
|Аталанта
|21
|38
|6
|Кальяри
|22
|32
|7
|Парма
|22
|32
|8
|Милан
|21
|31
|9
|Болонья
|22
|30
|10
|Хеллас Верона
|20
|29
|11
|Наполи
|21
|27
|12
|Торино
|21
|27
|13
|Сассуоло
|22
|26
|14
|Фиорентина
|21
|25
|15
|Удинезе
|21
|24
|16
|Сампдория
|21
|20
|17
|Лечче
|21
|16
|18
|СПАЛ
|21
|15
|19
|Дженоа
|21
|15
|20
|Брешия
|22
|15