Ибрагимович пропустит матч с "Вероной" из-за простуды

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит матч 22-го тура Серии А из-за простуды. По той же причине встречу пропустит защитник Симон Кьяер. Об этом рассказал главный тренер команды Стефано Пиоли.

"Ибрагимович и Кьяер простудились. Они пропустят несколько недель", - отметил специалист.

"Милан" после 21 тура чемпионата Италии занимает 8 место в турнирной таблице. Сегодня, 2 февраля "россонери" встретятся с "Вероной". Начало - в 17:00 (мск).

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