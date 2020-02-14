Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"

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Ибрагимович пропустит ответный матч полуфинала Кубка Италии с "Ювентусом"

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович пропустит ответный матч 1/2 финала Кубка Италии с "Ювентусом".

38-летний швед не сможет участвовать в полуфинальной встрече с туринским клубом из-за перебора желтых карточек. В первом матче с "Юве" (0:0; второй тайм) футболист получил предупреждение.

До этого Ибрагимович был наказан желтой карточкой в четвертьфинальном матче с "Торино" (4:2).

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