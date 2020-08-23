Ибрагимович пропустит предсезонный сбор "Милана". Стороны все еще не согласовали контракт
Форвард Златан Ибрагимович не сможет присутствовать на предсезонном сборе "Милана", который начнется 24 августа. Об этом сообщает Sport Italia.
По данным источника, агент 38-летнего шведа Мино Райола сообщил, что стороны все еще не согласовали контракт.
"Чтобы заключить брак, нужно согласие обоих людей, и если бы Ибрагимович не хотел оставаться в "Милане", то и переговоров бы не было", - сказал агент.
В январе этого года Ибрагимович вернулся в "Милан", заключив соглашение до конца сезона. В его активе 20 матчей, 11 голов и 5 ассистов.
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