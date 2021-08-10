Ибрагимович пропустит старт сезона в Серии А

Фото твиттер Златана Ибрагимовича

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстанавливаться после травмы колена.

Из-за этого повреждения швед пропустил концовку прошлого сезона и Евро-2020.

В июне 39-летний футболист перенёс артроскопическую операцию на левом колене, реабилитацию после которой проходит до сих пор.

По информации La Gazzetta dello Sport, Ибрагимович не будет готов к старту нового сезона. Скорее всего, он вернётся в строй не раньше сентября.

В прошлой кампании форвард сыграл за "Милан" 27 матчей, забил 17 голов и сделал 3 ассиста.

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